Lançamento: Huawei nova 5T chega com quatro câmeras traseiras por R$ 2.999

A Huawei anunciou a chegada do smartphone Huawei nova 5T ao mercado brasileiro. Tendo o público millennial como foco, o produto tem design futurista com conjunto de quatro câmeras traseiras e bateria que promete longa duração. O preço sugerido é de R$ 2.999. O celular já pode ser adquirido via Fast Shop nas cores preto e Crash Blue.

O Huawei nova 5T tem câmera frontal de 32MP. Mas o diferencial mesmo fica por conta do conjunto traseiro, com quatro opções. São elas: segmentação semântica de imagem alimentada por inteligência artificial com a lente HD de 48MP, grande angular de 16MP, macro de 2MP e bokeh de 2MP.

Quando o assunto é especificação, o smartphone tem 6,26 polegadas e é composto pelo processador premium Kirin 980 IA, 8GB de RAM e 128GB de armazenamento. Aliado ao sistema operacional EMUI 9.1, os componentes se combinam e prometem uma experiência fluida e sem lapsos – ideal para quem gosta de jogos mobile.

