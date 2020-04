Região apresenta queda nos roubos e furtos em geral

Yasmin Assagra

Do Diário do Grande ABC



27/04/2020 | 17:32



Logo no início da quarentena pelo novo coronavírus, as ocorrências de crimes registradas no Grande ABC já apresentaram queda. Números divulgados pela SSP (Secretaria da Segurança Pública) do Estado de São Paulo apontam que os casos de roubos e furtos no geral, e também aos veículos, foram menores no mês de março deste ano quando comparados ao mesmo período de 2019.

Na categoria, apenas a cidade de Ribeirão Pires apresentou um aumento nas ocorrências de roubos de veículos no município, onde foram 9 em 2019 contra 16 este ano. Já no acumulado regional, o indicador apresentou uma queda de 38,33% em roubos (de 2.124 no ano passado para 1.588 este ano) e queda de 18,40% em furtos de veículos (sendo 1.679 o ano passado contra 1.370 no ano seguinte).

O mesmo aconteceu no indicador roubos e furtos no geral. Nenhuma cidade apresentou alta nas ocorrências no período, com queda de 18,40% – de 1.679 para 1.370. Ainda na categoria, a cidade de Mauá teve destaque positivo em relação aos roubos de veículos, que apresentou um recuo de 44,05% (de 227 em 2019 caiu para 127 este ano) e em Diadema, os furtos no município caíram em 45,85% (de 349 ocorrências diminuiu para 189 no mesmo período).

Segundo o especialista em segurança pública e privada, Jorge Lordello, as quedas de roubos e furtos são reflexo do início da quarentena e na diminuição de pessoas circulando pelas ruas. “Conforme o Estado tem apontado desde o início, o movimento pelas ruas caiu em 50%, logo, entendemos que essa falta de movimento refletia na diminuição dos crimes contra o patrimônio, uma vez que tem menos pessoas expostas a isso”, declara.