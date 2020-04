Ponte Preta encaminha contratação de Camilo e outros destaques do Paulistão

27/04/2020 | 17:15



A péssima campanha realizada no Campeonato Paulista - era a lanterna na classificação geral até a paralisação por causa do coronavírus - fez a diretoria da Ponte Preta abrir os olhos e ir ao mercado em busca de reforços visando a disputa da Série B.

Nesse período de pausa, a diretoria encaminhou as contratações de seis jogadores. E todos eles já vinham atuando no futebol paulista. O principal nome da lista é o do experiente meia Camilo. Ex-Botafogo, Chapecoense e Internacional, o jogador de 34 anos fez cinco gols em oito jogos pelo Mirassol no Estadual.

Outros dois companheiros de Camilo também devem defender a Ponte Preta na sequência da temporada: o lateral-esquerdo Ernandes e o volante Neto Moura. Titular do líder Santo André, o zagueiro Luizão é outro aguardado no Moisés Lucarelli.

Além deles, a Ponte encaminhou as contratações de dois jogadores que vinham atuando no Paulistão pela Ferroviária: o zagueiro Rayan, campeão da Série B no ano passado pelo Red Bull Bragantino, e o meia Felipe Ferreira, ex-Vasco.

Os reforços, porém, não devem parar por aí. A diretoria planeja uma profunda reformulação no elenco que decepcionou no Paulistão e, faltando duas rodadas, corre sérios riscos de rebaixamento, com apenas sete pontos.