Princesa Charlotte vai celebrar aniversário por meio de ligação de vídeo com a família - e até a Rainha Elizabeth II vai participar

27/04/2020 | 17:10



Em tempos de pandemia do novo coronavírus, a indicação da Organização Mundial da Saúde pede para que as pessoas fiquem ao máximo em casa e evitem aglomerações. Por isso, nem pensar em fazer festas de aniversário e reunir amigos! E nem a família real está escapando dessas festinhas virtuais e está pensando em celebrar os cinco anos de idade de princesa Charlotte, no dia 2 de maio, por meio de uma reunião por vídeo. Pois é!

Segundo informações do Metro UK, o jornal The Sun informou que os papais da pequena, Kate Middleton e príncipe William, querem que ela celebre a data e se divirta bastante. Uma fonte deu os detalhes:

- A família organizou uma festa no Zoom [aplicativo de vídeo], para que ela converse com a família e os amigos. Então, eles tiveram que pensar em todo um plano que dará para ela toda a diversão de um aniversário - inclusive bolo e jogos - apesar das extraordinárias circunstâncias que nós estamos enfrentando.

A fonte ainda continua:

- Sua bisavó [a Rainha Elizabeth II] vai se juntar à ligação em família no grande dia.

No que diz respeito a Charlotte, o importante é que toda a sua família esteja ao seu lado para dizer: Feliz aniversário.

Já queremos ver registros dessa festinha virtual depois!