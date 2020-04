Guarani decide não renovar contrato de Bady para a Série B

27/04/2020 | 17:00



Em meio às indefinições do futuro do futebol brasileiro por conta da pandemia do coronavírus, o Guarani abre a semana com uma certeza: o futuro de Bady, que não permanecerá no clube para a disputa da Série B.

O Conselho de Administração, presidido por Ricardo Miguel Moisés, decidiu pela não renovação do vínculo com o meio-campista para sequência da temporada - o contrato atual é válido só até a próxima quinta-feira.

Contratado em 11 de julho do ano passado, sob indicação do antigo departamento de futebol, o jogador nunca alcançou status de titular absoluto e vinha tendo poucas oportunidades com Thiago Carpini.

Em quase um ano na cidade de Campinas, disputou 16 jogos e marcou um gol - na derrota diante do Red Bull Bragantino, pela Série B, em novembro de 2019. Em 2020, foi titular nas duas vezes em que jogou: no empate com o Mirassol e na vitória em cima do Santo André, ambas pelo Paulistão.