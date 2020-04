Secretário de Guedes diz que futebol pode se retomado em breve, mas sem torcida

27/04/2020 | 16:45



O secretário de Produtividade, Emprego e Competitividade do Ministério da Economia, Carlos da Costa, disse que os jogos de futebol poderão ser retomados "em breve", mas portões fechados no Brasil. Ele afirmou que vem mantendo conversas com a CBF e que serão adotados protocolos para garantir a segurança de atletas e todos os participantes.

"Isso será em breve. O povo brasileiro está em casa e quer assistir seus jogos de futebol, os campeonatos têm que ser retomados", afirmou, em entrevista coletiva no Palácio do Planalto, nesta segunda-feira. "Não tem porque segurar a economia e impedir as empresas de, desde que não tenha impacto na saúde, voltar a funcionar".

Costa reforçou que o governo trabalha para retomar a atividade econômica "de forma responsável". "Precisamos voltar a produzir. Precisamos ter futebol, reabrir bares e restaurantes, indústrias. Isso precisa ser feita de forma planejada, com protocolos e sem colocar em risco a saúde das pessoas", defendeu.

O governo federal editou nesta segunda a Medida Provisória 958, que libera empresas e pessoas físicas de uma série de obrigações para que tenham acesso facilitado ao crédito bancário e sofram menos os impactos econômicos decorrentes da pandemia do novo coronavírus no País.

Na lista de facilidades, a MP dispensa os bancos públicos de exigirem dos clientes a apresentação de certidões de quitação de tributos federais, certificado de regularidade do FGTS e comprovante de regularidade eleitoral. A isenção não alcança tributos previdenciários.

"Não adianta facilitarmos os crédito se as empresas estão fechadas. Estamos trabalhando em plano de retomada econômica para voltar de forma cautelosa", reforçou Costa.