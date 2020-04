Quem estaria comemorando?

Márcio Bernardes



27/04/2020 | 16:42



Se não tivesse acontecido a pandemia, neste momento uma das torcidas de São Paulo estaria comemorando a conquista do Paulistão-2020. A data da finalíssima seria em 26 de abril. Da forma como a competição parou, é impossível dizer quem teria levado a taça. O coronavírus nos levou a um buraco sem fundo, pelo menos até o momento. E não dá para antecipar nada.

Boazinha

A Fifa anunciou com pompa que vai ajudar o futebol mundial doando R$ 800 milhões para as federações nacionais. Pode parecer um dinheiro elevado, mas ao dividir para todo mundo não sobraria mais do que R$ 2 milhões para a CBF. Esse dinheiro não paga os salários mensais dos integrantes da comissão técnica da seleção principal masculina. Sem contar as outras.

Pagar pra ver

Alguns clubes estão anunciando para ainda nesta semana o retorno dos jogadores aos treinamentos. Todos dizem que “extremos cuidados” de higiene e segurança serão tomados. Não podemos esquecer que ainda vigora a quarentena e o decreto governamental exigindo o isolamento. Apesar dos discursos cautelosos, não sei não!

Consultas

Segundo uma fonte da Fifa a entidade tem mantido contato diário com a OMS-Organização Mundial da Saúde. Não houve, até agora, a mínima sinalização de retomada do futebol. Apesar de a epidemia não estar se agravando na Europa, há também preocupações gigantes com as Américas e África. Isso sem contar a Ásia e o sudeste asiático.

Pós coronavírus

Todos falam que o mundo vai mudar muito após a pandemia. Em todos os sentidos. Um dos temas apontados é que as classes menos educadas terão mais conhecimento e consciência da necessidade extrema de cuidados pessoais com a higiene. Aglomerações e um simples aperto de mão deverão receber cuidados especiais.

Integração

O Sindclube tem orientado os associados a promover uma maior integração entre os seus membros. Os clubes são importantes na formação da criança e do cidadão. Sempre foram. E poderiam expandir suas atividades com os menos favorecidos que vivem no entorno de suas sedes. O tema é denso e merece discussão. Mas coisas boas podem ser extraídas no pós-coronavírus. Voltarei ao assunto.

Problema

A CBF sabe que para realizar o Brasileiro deste ano, com longas viagens e deslocamentos, muitos cuidados terão de ser observados. Mas isso custa e é caro. Quem vai pagar a conta? Por isso, antes de agosto ou setembro, principalmente sem a descoberta de uma vacina, não se sabe como será a logística da competição. Não vai ser fácil.