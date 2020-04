27/04/2020 | 15:10



Fofura! Na última sexta-feira, dia 24, Michael Bublé fez uma live com a esposa, Luisana Lopilato, e foi surpreendido pelo filho, Noah, de seis anos de idade.

O pequeno roubou a cena e divertiu os pais durante a transmissão ao vivo, encantando também quem acompanhava o vídeo em tempo real.

Como você viu, o cantor passou por um período difícil quando o filho foi diagnosticado com um câncer no fígado, quando tinha apenas três anos de idade. Felizmente, Noah conseguiu vencer a doença - e nada mais justo do que bagunçar na live dos pais agora, não é?