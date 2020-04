Silvia Poppovic lamenta forma como foi demitida da Band: Poderia ser depois do isolamento

27/04/2020 | 15:10



Silvia Poppovic foi demita da Band durante a quarentena, e, nessa segunda-feira, dia 27, ela conversou com seguidores do Instagram sobre a nova fase - e sobre como se deu a demissão:

Estava aqui no front, fazendo o programa de casa, tive que interromper esse processo de uma maneira - até sem negociar - a gente podia ter, todos juntos, passado essa fase do isolamento, da quarentena, pra depois ver como iríamos fazer. Mas enfim, foi tudo bem. Estamos hoje aqui já ativando a vida de blogueira, quero manter esse canal de comunicação [nas redes sociais] com vocês.

No último domingo, dia 26, ela já havia postado sobre a demissão, dizendo:

Saudades desde já! A partir de segunda, não faço mais parte da equipe do Aqui na Band. Fui desligada enquanto fazia o programa de casa, na quarentena obrigatória. Pena não terem oferecido alternativas para que atravessássemos juntos essa fase até o final. Vida que segue. Sinto muito. E obrigada a todos vocês que sempre me mimaram com palavras generosas e de carinho. Obrigada à Band e a todos os colegas queridos. A gente continua se encontrando por aqui e em futuros projetos! Conto com vocês!

No ar ao lado de Luís Ernesto Lacombe desde 2019, a veterana já havia se desentendido no ar algumas vezes com o colega - e até Antonia Fontenelle se meteu na encrenca.