Harry Styles adia shows que faria no Brasil em outubro

27/04/2020 | 15:10



Diversos artistas internacionais estão cancelando os shows que fariam aqui no Brasil em 2020. A pandemia do novo coronavírus exige que tenhamos cuidado e que evitemos aglomerações enquanto a doença ainda é transmitida tão facilmente, já que não existe uma vacina para combater o vírus - pelo menos por enquanto. Por isso, Harry Styles, que faria duas apresentações no país em outubro, adiará suas performances para setembro de 2021, segundo o colunista José Norberto Flesch.

Flesch afirmou que os ingressos já adquiridos ainda valerão para as próximas datas. Inicialmente, Harry Styles se apresentaria nos dias 7 e 9 de outubro, em São Paulo e no Rio de Janeiro, respectivamente. O cantor britânico já havia remarcado a passagem pela Europa da turnê Love On Tour para fevereiro e março do próximo ano. As apresentações na América do Norte também serão adiadas.

Harry é ex-integrante do grupo One Direction. Outro membro da banda, Niall Horan, também viria para o Brasil este ano. Diferente do colega, Niall cancelou as apresentações que faria em novembro, ao invés de adiar.