Site permite “entrar” em carros da Volvo sem sair de casa

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



27/04/2020 | 14:48



A Volvo lançou um site interativo para quem quer conhecer mais sobre os carros da marca. A plataforma permite fazer um tour virtual dentro de uma concessionária. O usuário consegue “andar” pelo showroom e “entrar” dentro dos veículos, conhecendo todos os detalhes de cada um deles.

Ao clicar no painel, abre-se um catálogo com as informações do modelo. Também é possível ver especificações técnicas, versões, motorização e itens de segurança.

Uma outra novidade é a realidade aumentada para três carros, um recurso disponível em smartphones para visualizar o carro e todos os detalhes. Não é necessário download, basta acessar diretamente os links de cada modelo: XC60, XC90 e S60.

Outras iniciativas

A montadora sueca também apostou em outras iniciativas para lidar com a pandemia. “Nossa rede tem aberto diversos canais de comunicação com os clientes, seja pela central telefônica, WhatsApp, contato direto com o vendedor ou chat online. Essas novas ferramentas irão possibilitar ainda mais interação com os consumidores, que poderão ver as opções antes de decidir pela compra”, comenta João Oliveira, diretor geral de operações e inovação da Volvo Car Brasil.

Também está no ar um novo site com todos os catálogos em formato ipaper. Os clientes conseguem consultar os modelos, acessórios, além de informações sobre Volvo on Call, Selekt, PCD e Revisão Preço Fixo.

Por meio do Volvo Car Financial Services, a marca desenvolveu condições especiais de financiamento para o período da pandemia. Válido para todos os produtos, os planos têm 60 ou 90 dias de carência, parcelamento em até 36 meses (com 50% de entrada) e taxas a partir de 0,69%.

“O cliente escolhe o modelo e a versão, coloca seus dados, e a proposta é enviada diretamente por e-mail e pelo chat, onde ele já pode conversar com o vendedor para tirar dúvidas e fechar o negócio”, destaca Oliveira.

Carros avaliados pelo Latin NCAP

Na galeria, veja o resultado de alguns modelos nos testes de segurança do Latin NCAP nos últimos meses: