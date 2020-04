Estrangeiro muda posição na B3 e volta a ficar 'comprado' em dólar

27/04/2020 | 14:35



Investidores estrangeiros mudaram de lado e voltaram a ficar "comprados" em dólar futuro na B3, posições que ganham com a alta da moeda americana. Desde o início de abril eles estavam "vendidos", apostas que lucram com a queda do dólar, mas com a piora do cenário doméstico começaram a reduzir estas posições e zeraram na sexta-feira.

Até quinta-feira, os estrangeiros estavam "comprados" em 9 mil contratos, mas na sexta, dia da saída do ex-juiz Sérgio Moro do governo e no qual o Banco Central fez oito intervenções no câmbio, eles zeraram estas posições e passaram a ficar comprados em 24,3 mil contratos, mostram números compilados da B3 pela corretora Renascença. Este total equivale a US$ 1,2 bilhão.

Investidores nacionais também aumentaram posições "compradas", com os fundos e gestoras elevando em 10,2 mil contratos, ou US$ 513 milhões apenas na sexta-feira.

O banco americano Citi avalia nesta segunda-feira que a piora do ambiente político, que já teve deterioração importante, pode piorar a recessão brasileira. O banco espera que o dólar termine o ano em R$ 4,73 e a economia brasileira tenha contração de 4,5% em 2020, o pior nível da história.