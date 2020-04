Celso Portiolli grava vídeo lavando louça e 'habilidade' vira alvo de piada

27/04/2020 | 14:35



Uma marca de Celso Portiolli em suas redes sociais é o bom humor. Sempre com postagens engraçadas e com alto astral, o apresentador do Domingo Legal resolveu aproveitar a quarentena do coronavírus para gravar sua rotina em casa.

Recentemente, ele publicou no Instagram um vídeo lavando louça e chamou a atenção dos internautas. Portiolli revelou que costuma lavar a louça pela manhã todos os dias, mas suas habilidades domésticas viraram alvo de piada.

Apesar de conscientizar o público sobre a importância de economizar água, seus seguidores brincaram com a quantidade de detergente que ele gasta. "Estou vendo que vai ter que sair para comprar detergente", brincou uma fã.

"Parece minha filha de 14 anos, que gasta todo detergente para lavar um copo (risos)", comentou outra. "Coloque água em tudo que assim não gruda nada. Dica para iniciantes (risos)", sugeriu mais uma.

Clique aqui

Neste domingo, 23, ele ironizou pessoas teimosas que podem ficar em quarentena, mas insistem em sair. Amarrado com uma corda de academia, ele apareceu pulando simulando uma ''fuga'' do isolamento. Veja: