Quarentena: apps que vão ajudá-lo a cuidar da saúde, do dinheiro e mais

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



27/04/2020 | 14:18



A orientação da Organização Mundial da Saúde (OMS) é evitar sair de casa para diminuir a rápida proliferação do novo coronavírus. Há uma década, seria impossível imaginar uma vida “quase normal” em isolamento social. A tecnologia, porém, permite que as pessoas possam resolver quase todos os seus problemas da porta para dentro. Confira sites e apps que podem te ajudar a se manter ativo durante a quarentena.

Treino em casa

Rede de experiências de fitness e bem-estar, ClassPass disponibiliza gratuitamente exercícios em formato de áudio e vídeo na plataforma para quem quer se manter ativo mesmo em casa. A empresa também está renunciando taxas de cancelamento de aulas relacionadas à covid-19, mantendo todos os créditos dos membros da plataforma não utilizados até 1º de junho.

Educação financeira

Mobills tem o objetivo de auxiliar os brasileiros a terem uma vida financeira mais saudável. O aplicativo realiza uma análise completa sobre ganhos e gastos em um layout visual com gráficos e porcentagem, centraliza informações sobre contas, cartões, investimentos, despesas e rendas, e permite cadastrar metas financeiras de curto, médio e longo prazos. Além disso, a plataforma também disponibiliza conteúdo sobre educação financeira nas redes sociais e no seu blog.

Negociação de dívidas

A Quite.Já, plataforma de negociação de dívidas, oferece alternativas de recuperação de crédito para os devedores. Por meio dos serviços da empresa, o cliente consegue visualizar a composição da dívida, as sugestões de condições de pagamento e fazer simulações. É um canal complementar para os credores e oferece um suporte 100% digital durante todo o processo de pagamento.

Leitura em dia

O 12min é um aplicativo que condensa os pontos mais importantes de livros de não-ficção em leituras rápidas de áudio e texto. Com mais de mil obras em português, espanhol e inglês na biblioteca, o programa tem o objetivo de auxiliar no desenvolvimento pessoal e profissional dos leitores. Vale lembrar que a plataforma desenvolveu um material original sobre a covid-19 e está disponibilizando, de forma gratuita, microbooks sobre produtividade e investimentos em tempos de crise.

Desenvolva o cérebro

SPUTNiK é um hub de educação corporativa, que disponibiliza em seu site diversos cursos que se aprofundam em conteúdos que vão além do técnico, como mudança de mindset, produtividade, propósito e autoconhecimento. Utilizando métodos leves, práticos e aplicáveis, as aulas são eficazes para pessoas que buscam aprimorar o desenvolvimento pessoal e profissional durante o período de quarentena.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Você também pode aproveitar a quarentena e realizar uma atividade diferente. O Airbnb, por exemplo, oferece experiências online que vão de meditação com ovelhas a leitura de futuro. Veja as sugestões no álbum. Clique na imagem para visualizar a legenda: