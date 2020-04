Fátima Bernardes pede dica para diarista para desentupir pia

27/04/2020 | 14:11



Os famosos têm muitas mordomias, mas parece que não abrem mão de muitas atividades cotidianas. Por isso, muitas vezes eles são flagrados (ou eles mesmo mostram) momentos do dia a dia que nos fazem lembrar que eles são gente como a gente. Foi o que aconteceu com Fátima Bernardes, que pediu dicas para desentupir sua pia!

Ela entrevistou a diarista Suellen no Encontro Com Fátima Bernardes para que a profissional contasse sobre o seu mais novo projeto: ensinar as pessoas à distância como fazer a limpeza da casa. Aproveitando o assunto, a apresentadora quis saber:

- Receita caseira de combinações que podem solucionar um problema. Pia entupida você tem? Era o meu caso de domingo [risos].

E Suellen respondeu:

- Coloco um quantidade generosa de sal no ralo com vinagre e água quente.

Fátima, então, respondeu:

- Eu tinha tentado com bicarbonato, faz uma reação.

Será que ela tentou já?!