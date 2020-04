Diogo Nogueira comemora aniversário com live e surpreende por cozinhar ao vivo

27/04/2020 | 14:10



Diogo Nogueira surpreendeu ainda mais os seus fãs no último domingo, dia 26. O cantor fez uma live para celebrar o seu aniversário de 39 anos de idade e, além de fazer uma performance de seus sucessos, preparou uma moqueca à la Nogueira na panela de barro! Isso sim é conteúdo de qualidade, não é?

No Twitter, diversos usuários fizeram comentários engraçadíssimos sobre as habilidades culinárias do músico:

E a live do Diogo Nogueira que virou Mais Você, escreveu um fã.

Diogo Nogueira já é bonito para caramba, ainda aparece cozinhando na live. Ai é f**a pra concorrência, brincou um segundo.

Petição para o Diogo Nogueira ter um programa de TV semanal cozinhando e cantando, pediu outro internauta.

Diogo Nogueira, deixa eu ser teu Louro José?, perguntou um quarto.

Minha mulher está vendo Diogo Nogueira cozinhando e dizendo que deu ate água na boca. Deve ser porque são quase 13h já, né?, questionou um último.

Demais, né?