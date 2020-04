Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



27/04/2020 | 13:48



Com muitas pessoas passando a maior parte do tempo em casa, uma boa trilha sonora pode ajudar a criar o clima ideal para cada atividade, seja trabalhar, se exercitar ou apenas relaxar. Aqui, você encontra algumas playlists favoritas do YouTube Music que prometem ajudar os isolados a passar por essa nova fase. Para quem ainda não tem o aplicativo, é só fazer o download para Android ou iOS.

Quando você precisar de ajuda para focar no trabalho

1. Lofi Loft

2. Classical Focus

3. Fique em Casa #Comigo: Foco

4. Jazzhop Studies

5. Left Brain, batida certa

Quando você precisa daquele impulso extra durante um treino em casa

1. Beast Mode Hip Hop

2. Cardio Hip Hop

3. Treino Monstro do Rock

4. Cardio Pop

5. Country Workout

Quando você precisa se esquecer de tudo e relaxar

1. R&B suave

2. Country Relax

3. Hip Hop Relaxante

4. No Diggity: Chill’s 90 Rap e R&B

5. Take It Easy Rock

Quando é hora de dançar na sala

1. Hora de botar pra quebrar

2. Festa R&B

3. Country pra cima

4. Party-Starting Latin Hits

5. Ultimate Family Party

