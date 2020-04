Obituário - 27 de abril de 2020

Ademir Medici



27/04/2020 | 12:32



Santo André, segunda-feira, dia 27

Joanna Sanchez Rodrigues, 93. Natural de Bebedouro (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Costureira. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Soares de Campos, 91. Natural do Rio de Janeiro (RJ). Residia na Vila Francisco Matarazzo, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Brasília Vieira de Moura, 85. Natural de Natividade da Serrra (SP). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Apparecida Genoeffa Hellenice Bagnarolli, 83. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 25. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Anna Todeschini de Andrade, 80. Natural de Piracicaba (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 25, em Santo André. Cmitério Municipal de Quatiguá (PR).

Nilva Luiz Mansano, 72. Natural de Guararapes (SP). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 25. Crematório Vila Alpina.

Eliana Martins, 69. Natural de Santo André. Residia no Jardim Ana Maria, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Elena Betiner Felix, 69. Natural de São Paulo (SP). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Rodnei Moncayo, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos Rastelli, 65. Natural de Santa Mariana (PR). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Carlos do Carmo, 63. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Ajudante. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria do Carmo Polido, 60. Natural de Bandeirantes (PR). Residia no bairro Bangu, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Alves da Mota, 58. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 25. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria da Glória Vieira Rodrigues, 53. Natural de Jitauna (BA). Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo (SP). Dia 25. Memorial Jardim Santo André.



Santo André, domingo, dia 26 de abril

Elvira Francisca Souza da Silva, 89. Natural de Paramirim (BA). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Emília Midori Miyamoto, 60. Natural de Paraguaçu Paulista (SP). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 26. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Fernando César Domingues, 54. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Engenheiro-mecânico. Dia 25, em Santo André. Jardim da Colina.



SÃO CAETANO

Cincinato Vitorino dos Santos, 72. Natural de Bebedouro (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 24. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



DIADEMA

Diadema, sábado, dia 25 de abril

Francisca Alves Pereira, 83. Natural de Pedra Branca (CE). Residia no Jardim das Laranjeiras, em São Paulo (SP). Dia 25. Vale da Paz.

José Ferreira Filho, 75. Natural de Garanhuns (PE). Residia no Centro de Diadema. Dia 25. Vale da Paz.

Genivaldo Gomes do Nascimento, 74. Natural de Delmiro Gouveia (AL). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.

Severino Nunes do Nascimento, 78. Natural de Floresta (PE). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.

José Mateus da Silva, 67. Natural de Belo Jardim (PE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.

Cleusa Nair Barbosa de Souza, 65. Natural de Mirassol (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 25. Jardim da Colina.

José Nonato da Silva, 64. Natural de Caucaia (CE). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 25. Cemitério Municipal.



Diadema, domingo, dia 26 de abril

Raimunda Duarte Fernandes, 91. Natural de Potengi (CE). Residia no Centro de Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

Petrônio Nunes da Silva, 86. Natural de Curaçá (BA). Residia no bairro Eldorado. Dia 26. Vale da Paz.

João Gomes Brito, 77. Natural de Ibicuí (BA). Residia no Centro de Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

Maria da Paz Santos, 73. Natural de Belo Jardim (PE). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.

Valdemar Santana, 71. Natural de Pacaembu (SP). Residia no Jardim Casa Grande, em Diadema. Dia 26. Vale da Paz.

Valdemir Gonçalves Pires, 56. Natural de Mirandópolis (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 26. Cemitério Municipal.

Ana Tereza Pedro de Oliveira, 55. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Eldorado. Dia 26. Cemitério Municipal.

M A U Á

Jundira Felix de Araujo, 90. Natural de Ruy Barbosa (BA). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 25, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Maria da Conceição Caldeira Marques, 72. Natural de Santo André. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 25, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Maria Aparecida de Lima Santos, 54. Natural de Nova Londrina (PR). Residia na Vila Carlina, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.