Tour virtual: conheça o museu da Mercedes-Benz sem sair de casa

Leo Alves

Do Rota de Férias



27/04/2020 | 12:18



A Mercedes-Benz é uma das fabricantes mais antigas da história. Na realidade, a marca que existe desde 1924 é fruto da junção de duas companhias: Daimler-Motoren-Gesellschaft (fundada em 1890) e Benz & Cie (criada em 1871). A segunda, inclusive, foi criada por Karl Benz, responsável por um dos primeiros automóveis da história, o Benz Patent-Motorwagen, construído em 1886.

Museu da Mercedes-Benz

Ao longo da história, a companhia desenvolveu carros de luxo, modelos exclusivos para corridas, caminhões, ônibus e até motores para aviões. Para manter seu legado vivo, a Mercedes-Benz mantém um museu na cidade de Sttuttgart, na Alemanha. A boa notícia é que quem não pode ir até lá tem a chance de conhecer o acervo sem sair de casa.

Neste link, dá para acessar diversas partes do museu da marca. Os textos estão em inglês e alemão, mas é possível visualizar as alas do prédio. Outra possibilidade é obter informações sobre o local, sempre em inglês, pelo Instagram da Mercedes-Benz – clicque aqui – ou pelo YouTube, disponível neste link. Neste último, o conteúdo traz vídeos de 180º.

Imagens

Na galeria, confira algumas imagens do museu da Mercedes-Benz.