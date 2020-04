Jennifer Aniston se aproxima ainda mais do pai, John Aniston, durante a pandemia do novo coronavírus

27/04/2020 | 12:11



Muitos anos de terapia e uma pandemia mundial levaram Jennifer Aniston a se aproximar ainda mais do pai, o também ator John Aniston, depois que ele a abandonou quando a atriz era apenas uma criança de dez anos de idade, afirma o jornal Daily Mail. De acordo com uma fonte do veículo, o relacionamento entre os dois sempre teve altos e baixos, mas agora Jennifer parece estar ainda mais íntima do pai:

- Jennifer não falou com ele por muito tempo. Mas, desde que a crise do coronavírus começou, ela telefona quase todos os dias. E não são apenas conversas breves. É como se ela tivesse percebido que a vida é muito curta e quisesse que seu relacionamento com John fosse o melhor possível. Ele está emocionado que eles se reconciliaram.

A situação entre Jennifer e seu pai já foi tratada pela atriz em diversas entrevistas. Ela conta que, no ano de 1979, sua mãe lhe disse que o pai não apareceria em casa por algum tempo, e relembra sua reação:

- Ela não disse que ele havia ido embora para sempre. Não sei se bloqueei isso, mas só me lembro de estar sentado lá, chorando, sem entender que ele se foi. Não sei o que fiz mais tarde naquela noite ou no dia seguinte. Não me lembro de nada além de ser estranho que, de repente, meu pai não estivesse lá. E ele não apareceu por um tempo, cerca de um ano.

Depois disso, John reapareceu a fim de retomar contato com a filha:

Ele ligou um dia e disse: Vamos ver The Fantasticks. Então jantamos e assistimos à peça. Depois disso, comecei a vê-lo nos fins de semana e esse novo modo de vida se desenrolou.

É importante ressaltar que reconciliação entre a atriz e seu pai não é de hoje. Em dezembro de 2019, Jennifer surpreendeu os fãs ao postar no Instagram uma foto antiga na qual aparece no colo de John, com a legenda:

Natal com um de meus criadores. Antes e agora #TBT. Te amo papai.

Apesar de não querer que a filha siga a carreira de atriz, John afirmou, em uma entrevista de 1990, que se surpreendeu ao ver Jen atuar em uma das peças de sua escola. Eles também estiveram publicamente juntos em várias ocasiões, inclusive quando a artista ganhou sua estrela na Calçada da Fama de Hollywood, em 2012. Realmente, uma relação de altos e baixos, não é?

Jennifer também teve um relacionamento conturbado com sua mãe, Nancy Dow, ficando quase 15 anos sem falar com ela após a publicação de um livro no qual algumas situações da infância da atriz foram expostas sem sua autorização. O Daily Mail relembra ainda que Aniston nem mesmo convidou a mãe para seu casamento com Brad Pitt.

- Ela era modelo e era tudo sobre apresentação, como ela era e como eu era. Eu não me tornei a criança modelo que ela esperava. Essa garotinha só queria ser amada por uma mãe que estava muito ocupada com coisas que não importavam muito. Ela foi muito crítica comigo.