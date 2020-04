Anitta faz live cantando músicas religiosas e é elogiada na web: Ela não sabe só rebolar

27/04/2020 | 12:11



Quem conhece Anitta viu um lado diferente da cantora no último domingo, dia 26! Ela realizou uma apresentação ao vivo no festival Pela Vida para arrecadar doações e em seu repertório só tinham músicas religiosas. Com pouco mais de uma hora e meia de show, a estrela arrancou elogios de quem assistiu:

Sempre soube separar Anitta produto da Larissa SER HUMANO. Chorei porque quase todos fazem live bebendo, lucrando, e a Anitta julgada por muitos trouxe a diferença, trouxe paz, Larissa não é de hoje que virei seu fã, grande mulher.

Sempre acreditei que ela era de verdade e pra quem duvidou tá aí, ela não sabe só rebolar a bunda.

Os haters odeiam ela porque ela, sim, canta tudo. E canta bem.

A voz da Anitta fica boa em todas em músicas.

Depois de sua apresentação, ela ainda celebrou o resultado das doações em seu Instagram!

330 MIL DOADOS. Meu Deus, muito obrigada. Obrigada Ao Vivo Pela Vida, Enzo Celulari pelo convite. Obrigada a todos os amigos que doaram. Obrigada às pessoas de fé que mandaram mensagens lindas, cada um na sua crença, pra nos deixar leves nesse domingo.