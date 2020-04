Do Diário do Grande ABC



27/04/2020 | 12:09



Entramos em uma semana decisiva no combate ao novo coronavírus. Passado o primeiro mês da quarentena com objetivo de reduzir a propagação da Covid-19 pelo Grande ABC, a tensão para reabertura da economia aumentará diariamente. Para quem tem um comércio, é uma eternidade a chegada do dia 10, fim da validade do decreto editado pelo governo paulista determinando o fechamento de estabelecimentos não essenciais.

Não à toa os prefeitos têm debatido de que forma será possível retomar as atividades econômicas em suas cidades. É preciso discutir o reaquecimento de comércios e indústria. Sem, entretanto, atropelar o que recomendam os especialistas da área da saúde, que têm alertado que não atingimos o pico da doença.

Além de médicos, é preciso também acompanhar relatos de quem enfrentou e venceu a Covid-19. A atendente de telemarketing Danielle da Silva Máximo, de 26 anos, foi uma das pacientes que inauguraram os leitos de enfermaria instalados no hospital de campanha no Complexo Pedro Dell’Antonia, em Santo André. Na sexta-feira, após seis dias, deixou o equipamento – a primeira alta da unidade.

Nas páginas de hoje deste Diário, Danielle conta como seus corpo e mente batalharam para superar o vírus. Como a família e os profissionais do hospital de campanha foram fundamentais nessa disputa. Revelou toda angústia sobre as incertezas se poderia ver novamente o filho Dominic, de apenas 2 anos de idade. Superado o novo coronavírus, Danielle não se conteve e, mesmo precisando cumprir isolamento por mais duas semanas, deu no primogênito o abraço mais apertado de suas vidas.

Que histórias como a de Danielle estejam na mesa de quem vai participar das discussões sobre a retomada da economia na região. É preciso, evidentemente, projetar a luz no fim do túnel para a superação desta pandemia. Mas esse debate de nada servirá se o custo da reabertura do comércio for vidas.