Equipamentos públicos de Diadema sofrem segunda invasão em menos de uma semana

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



27/04/2020 | 11:24



O Centro Cultural Inamar e o conselho tutelar I de Diadema foram invadidos pela segunda vez em menos de uma semana. Na sexta-feira, o Diário mostrou que os equipamentos públicos, que ficam no mesmo terreno, sofreram a ação de ladrões que roubaram fios, computadores e vandalizaram o espaço. O acesso aos imóveis se deu por um buraco no telhado que não foi consertado pela administração municipal após o primeiro episódio.

O conselheiro tutelar Juliano Souza, 26 anos, relatou que foi até o conselho na manhã de hoje e encontrou todas as dependências vandalizadas. Dessa vez, foram furtados materiais de limpeza, cabeamento e alguns documentos. Os arquivos foram revirados e havia papeis, formulários e até certidões de nascimento das pessoas que são acompanhadas jogados no chão.

Souza relatou que havia a expectativa de uma reunião com a prefeitura na data de hoje, inicialmente marcada para 11 horas, mas agora transferida para 14h30. “No centro cultural está tudo tão revirado que não dá nem para saber o que é vandalismo novo do que é antigo”, lamentou. O furto de documentos do conselho tutelar sugere, de acordo com o conselheiro, que os autores da invasão podem ser pessoas acompanhadas pelo colegiado.

“A gente entende que a responsabilidade pela segurança pública não é da prefeitura, é do Estado. Mas a segurança dos próprios públicos cabe à administração”, argumentou Souza. “Quando a polícia passa na rua, não tem como saber o que está acontecendo aqui dentro. Precisamos de um guarda patrimonial aqui”, defendeu.

Em nota, a SSP (Secretaria de Segurança Pública) informou que os casos são investigados como furto qualificado pelo 4º DP de Diadema, por meio de inquérito policial. Que diligências estão em andamento para localizar imagens de câmeras de monitoramento ou testemunhas que auxiliem no esclarecimento dos fatos e na prisão dos autores do crime. Se acordo com a nota, as ações das polícias na área do 4ºDP de Diadema resultaram na queda de 8,93% nos índices de roubos e de 28,5% nos indicadores de furtos, além de 12 pessoas presas em março de 2020. A Prefeitura de Diadema ainda não se manifestou sobre o ocorrido.