Google Play lança seção com apps aprovados por professores

Bianca Bellucci

Do 33Giga



27/04/2020 | 10:48



Com as aulas suspensas por causa da pandemia de covid-19, colégios da educação básica, que vai do ensino infantil ao médio, estão tendo que se adaptar para levar o conhecimento pela internet. O interessante é que algumas empresas estão ajudando com a situação. A loja de aplicativos Google Play, por exemplo, lançou uma seção com programas aprovados por professores e que podem ser usados no aprendizado de crianças.

Cada aplicativo da seção tem listado os motivos que levaram os professores a aprová-lo, bem como a idade recomendada para uso e qual seu objetivo pedagógico. Para facilitar a busca entre pais e profissionais, os programas são separados por idade. São três categorias: até 5 anos, de 6 a 8 anos, e 9 anos ou mais.

O recurso está sendo testado inicialmente nos Estados Unidos, com cerca de mil aplicativos disponíveis. Após esta fase, o Google pretende expandir a nova seção internacionalmente nos próximos meses.

