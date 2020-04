Com 1.400 cv, Ford Mustang Cobra Jet 1400 é o primeiro elétrico de arrancada da marca

Da Redação, com assessoria

Do Garagem360



27/04/2020 | 10:18



O novo Ford Mustang Cobra Jet 1400 foi anunciado pela marca. Elétrico, ele é o primeiro veículo de arrancada da empresa com esse tipo de motorização. Segundo a fabricante, eme conta com mais de 1.400 cv de potência e mais de 152 kgfm de torque instantâneo.

Ford Mustang Cobra Jet 1400

Alimentado por bateria, o protótipo Mustang Cobra Jet 1400 foi especialmente projetado para corridas de arrancada, com tempo na faixa de 8 segundos e velocidade de mais de 270 km/h, mostrando o que um trem de força elétrico é capaz de entregar em um dos ambientes mais exigentes de competição.

Depois da estreia do SUV Ford Mustang Mach-E – o primeiro Mustang totalmente elétrico –, o protótipo Mustang Cobra Jet 1400 é outra oportunidade de avançar na tradição e desempenho da linha, incorporando algumas das tecnologias mais avançadas dos futuros sistemas de propulsão da Ford.

O Mustang Cobra Jet 1400 também homenageia o Cobra Jet original, que dominou as provas de arrancada no final da década de 1960 e ainda hoje é uma força importante no esporte. Ele segue em testes antes da estreia mundial neste ano.

Evolução dos carros elétricos

Na galeria, confira como os carros elétricos evoluíram nos últimos anos. Clique nas imagens para ampliá-las e ler as legendas.