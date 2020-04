Anitta questiona Gui Araújo, ex de Gabi Brandt, e recebe cantada quente nas redes sociais

27/04/2020 | 10:10



Solteira, Anitta mostrou mais uma vez que não é de perder tempo! A

cantora revelou em entrevista ao humorista Mauricio Meirelles que andava reparando no apresentador de TV Gui Araújo, também conhecido por participar do reality show De Férias com o Ex e ser ex-namorado de Gabi Brandt. Depois de afirmar que pegaria o rapaz, os dois passaram a interagir nas redes sociais e, no último domingo, dia 26, surpreenderam os internautas com uma troca de mensagens mais caliente!

Oi. Onde que compra aquela roupa de cama do Bob Esponja que você postou no Stories?, questionou Anitta em post mais recente de Gui no Instagram. A cantora se referia à postagem de Gui nos Stories exibindo a cama onde dorme arrumada.

Mostrando que ainda é mais direto queAnitta, Gui flertou coma beldade e mandou aquela cantada:

Te conto, mas não acha melhor experimentar antes?, respondeu.

Matheus Mazzafera, amigo da cantora, deu uma ajudinha para Gui e sugeriu aos dois:

Para que?? Em tempos de crise, melhor dividir!, disse o youtuber.

No mesmo dia, Anitta e Gui ainda tiveram uma outra interação no perfil da cantora na rede social. Ela, que está transmitindo ao vivo seus dias de treino, publicou uma foto com mais um de seus looks ousados para pegar firme na malhação e, na legenda, escreveu:

E aí vamos treinar? Agora meio dia eu transmito um treininho aqui no insta com o @rruizmma.

Gui, então, apenas respondeu: Vamos!

Enquanto isso...

O ex-namorado da cantora, Gabriel David, parece estar abalado com o fim do namoro, que teve duração de pouco mais de cinco meses. Os dois apareceram juntos pela primeira vez no Carnaval deste ano e até chegaram a passar algumas semanas da quarentena juntos. Depois do término, segundo Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o empresário resolveu passar alguns dias se consolando com os amigos. Enquanto Anitta segue em sua casa na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, Gabriel foi passar a quarentena em Búzios, na casa de um amigo de infância, chamado Luizinho, filho do ex-militar e bicheiro Capitão Guimarães.