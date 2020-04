Léo Chaves elogia Rafa Kalimann durante live e fãs retomam boatos de romance: Será que está rolando mesmo?

27/04/2020 | 10:10



Assim como muitos famosos, Léo Chaves não esconde quem tem sua torcida no BBB20. No último domingo, dia 26, o cantor fez um um show por live e provocou a internet ao pedir votos para Rafa Kalimann, que é uma das três finalistas do reality. Antes de cantar Jéssica, música lançada este ano cujo clipe tem a participação de Rafa, Léo falou um pouco sobre a sister:

- A Rafa está na final, e não é porque ela participou do meu clipe. Eu a conheço, ela é incrível, tem uma ação solidária, um comportamento muito bacana. É uma moça diferente. Além de ser muito bonita.

Claro que, após esse comentário, os internautas foram à loucura e já estão procurando um romance. Algumas fãs chegaram a comentar sobre um possível affair durante a transmissão:

Léo Chaves dando em cima da Rafa Kalimann ao vivo. Incrível.

Será que está rolando mesmo?

Esta não é a primeira vez que uma relação entre a influenciadora e o músico é especulada. Em fevereiro, bem no comecinho do reality, surgiu um boato de que os dois teriam começado um relacionamento antes que Rafa entrasse na casa, informação que foi negada por sua assessoria.

Por falar em Rafa e affair, também no domingo houve um momento fofinho da sister dentro do BBB. Na cozinha da casa, ela escutou tocar a canção Ex-apaixonado de seu ex-marido Rodolfo, e correu para contar a informação às colegas finalistas, Manu Gavassi e Thelma Assis. Ao final da música, ela agradeceu à produção do programa:

- Que gracinha! Obrigada por terem colocado.