27/04/2020 | 10:00



O governo federal exonerou o engenheiro Andre Kuhn do cargo de diretor executivo do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), a partir de 17 de abril de 2020. A exoneração, "a pedido", está publicada no Diário Oficial da União (DOU), que não traz ainda o substituto de Andre Kuhn. O DNIT é vinculado ao Ministério da Infraestrutura.