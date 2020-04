Confiança do comércio em abril cai para o menor patamar já registrado pela FGV

27/04/2020 | 08:28



O Índice de Confiança do Comércio (Icom) caiu 26,9 pontos na passagem de março para abril, para 61,2 pontos, o menor patamar já registrado pela sondagem do setor, informou nesta segunda-feira, 27, a Fundação Getulio Vargas (FGV). O resultado representou a maior queda já registrada em toda a série histórica, iniciada em abril de 2010. No índice de médias móveis trimestrais, o indicador recuou 12,3 pontos em abril.

"Impactada pela pandemia e pelas medidas de restrição e isolamento social, a confiança do comércio desabou em abril. Ao contrário de março quando a queda havia sido determinada inteiramente pela piora das expectativas, em abril, a percepção da situação atual exerceu a maior influência na piora da confiança, mostrando que o setor registrou queda muito forte no ritmo de vendas no mês. Ainda é difícil observar um cenário de recuperação no curto prazo, mesmo com algum afrouxamento do isolamento social, dado o nível elevado de incerteza e a grande cautela que é observada na percepção dos consumidores", avaliou Rodolpho Tobler, coordenador da Sondagem do Comércio no Instituto Brasileiro de Economia da FGV (Ibre/FGV), em nota oficial.

Em abril, houve piora na confiança em todos os seis segmentos. O Índice de Expectativas (IE-COM) diminuiu 19,5 pontos, para 63,2 pontos, o menor patamar desde o início da série. Já o Índice de Situação Atual (ISA-COM) encolheu 33,0 pontos, para 60,9 pontos, o segundo menor valor da série histórica, perdendo apenas para outubro de 2015 (58,4 pontos).

A coleta de dados para a edição de abril da Sondagem do Comércio foi realizada entre os dias 1º e 24 do mês e obteve informações de 697 empresas.