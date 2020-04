Câmara de Mauá abre pregão para contratar novo convênio médico

Júnior Carvalho

Do Diário do Grande ABC



27/04/2020 | 00:01



A Câmara de Mauá, presidida por Vanderley Cavalcante da Silva, o Neycar (SD), abriu licitação para contratar novo convênio médico para os servidores da casa. O contrato é estimado em R$ 2,2 milhões, pelo período de um ano.

O pregão prevê disputa pelo menor preço apresentado pelas operadoras por pessoa. O contrato estima cobertura de assistência médica para todos os servidores na ativa e aposentados, mais seus dependentes. Ao todo, são cerca de 500 beneficiários. Desse total, 95% dos usuários são funcionários da ativa e seus dependentes (475). Apenas 22 são aposentados.

HISTÓRICO

A troca do convênio médico do Legislativo mauaense ocorre em meio à pandemia de Covid-19 e a disputa foi aberta porque o contrato vigente, com a Unimed, vence no dia 30 de maio, segundo informações oficias. Nos últimos anos, a casa enfrentou dificuldades para trocar os contratos de assistência médica para os servidores e seus dependentes.

Entre o fim da última legislatura e o início do atual mandato, os servidores chegaram a ficar momentaneamente sem convênio médico. O principal obstáculo enfrentado na época era o valor ofertado por vida, em comparação com o perfil dos usuários – 9% têm mais de 59 anos. Na época, o valor fixado pela casa por pessoa era de R$ 385 por mês, e ainda assim registrou certames fracassados. No edital desenhado pela atual gestão, esse teto é menor: R$ 379,01.

A casa também teve problemas com contrato com a Santa Casa de Misericórdia, que teve de ser rescindido devido a falhas na documentação. A empresa chegou a ter a comercialização de planos de saúde suspensa pela ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) por irregularidades financeiras e administrativas.