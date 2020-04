Municípios criam ações para amparar MEIs e MPEs

Yara Ferraz



Durante a crise econômica, cresceu o número de MEIs (Microempreendedores Individuais) e de MPEs (Micro e Pequenas Empresas) no Grande ABC. Diante da pandemia do novo coronavírus, e o fechamento obrigatório de diversos estabelecimentos para conter o avanço da Covid-19, o quadro de alta dessas atividades foi colocado em xeque e, por isso, prefeituras da região adotam medidas para atender essa categoria econômica.

Em Santo André, o governo anunciou parceria com o Sebrae-SP para orientar as micro e pequenas empresas que tenham interesse em realizar vendas de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) para administrações públicas. A ação visa fortalecer os empreendedores locais durante o período de pandemia da Covid-19.

Secretário de Desenvolvimento e Geração de Emprego da cidade, Evandro Banzato afirmou que inicialmente o Sebrae vem fazendo o mapeamento dos interessados. “Primeiramente, o Sebrae está captando algumas empresas, mas muitas delas estão fechadas porque deram férias coletivas. É um momento complicado.”<EM>

Os interessados receberão orientações sobre os procedimentos obrigatórios e documentação, para que a empresa fique apta para conquistar mais este canal de vendas. O Sebrae-SP estará disponível para orientações a respeito. Os empreendedores interessados deverão preencher formulário disponível no site http://bit.ly/vendaepisantoandre. O programa não gera nenhum tipo de obrigação para compra dos produtos da empresa pela Prefeitura de Santo André ou outra administração pública.

“A empresa vai conseguir produzir um produto a mais. Por exemplo, se ela faz uniforme escolar, pode vender jalecos, ou algum material da categoria, desde que siga as especificações. A ideia é estimular a busca de novos nichos. Não é ação que atende só a um momento de crise, mas que permite capacitar novas linhas de produtos. É um grande momento de reflexão para nossos empreendedores”, disse Banzato.

Gerente do Sebrae regional do Grande ABC, Paulo Cereda declarou que o momento é complicado e que muitas empresas devem fechar as portas. O serviço também presta consultoria para as empresas que precisam de alguma ajuda.

“Verificar essa retomada depende do segmento e da saúde financeira, que é algo que as empresas vêm sofrendo faz um tempo. Tudo depende de cada caso. Neste programa, vamos dar toda a orientação necessária para a adequação”, disse.

A Prefeitura de São Bernardo informou que mantém parceria com o Banco do Povo, do governo estadual, para auxílio na disponibilização de linha de crédito emergencial a diversos setores produtivos, incluindo microempreendedores individuais, neste momento de pandemia. Os valores disponibilizados pela instituição aos MEIs variam de R$ 200 a R$ 20 mil, com taxas de 0,35% ao mês. Os pedidos estão sendo recebidos exclusivamente pela internet, por meio do site: https://www.bancodopovo.sp.gov.br.

Além das linhas do Banco do Povo, a Prefeitura de Diadema adotou como medida, de acordo com o Decreto Municipal 7.712/20, o adiamento de vencimentos de taxas e impostos municipais para 30 de agosto de 2020.

Questionada, a Prefeitura de Ribeirão Pires informou que dialoga com empreendedores da cidade, por meio da Aciarp (Associação Comercial, Industrial e Agrícola da cidade), sobre medidas de auxílio neste momento de suspensão de parte das atividades comerciais e de prestação de serviços. Entre as ações já adotadas pela Prefeitura está a prorrogação do ISS (Imposto Sobre Serviços) para os optantes do Simples Nacional. Vencimentos de abril, maio e junho poderão ser pagos em outubro, novembro e dezembro. A medida atenderá 3.692 contribuintes da cidade, incluindo MEIs.

No Grande ABC, há 147.690 MEIs (Microempreendedores Individuais), número 6,25% maior na comparação com dezembro do ano passado.