Escolas particulares sentem impactos da inadimplência

Tauana Marin



26/04/2020 | 23:58



Com as escolas fechadas e os estudantes em casa devido à pandemia do novo coronavírus, os estabelecimentos de ensino particular nas sete cidades chegam a registrar taxa de inadimplência na mensalidade de 35%, em alguns casos, inclusive, superando esse índice – independentemente de qual seja o porte da instituição.

A projeção é feita por Oswana Fameli, presidente da Aesp (Associação das Escolas Particulares) ABC. Segundo ela, o índice na região geralmente se mantém entre 3% e 4%, podendo beirar 7% em tempos de crise – taxas essas consideradas as menores do Estado, inclusive. “Estamos fazendo um clamor para que os pais tentem acertar as mensalidades e os mantenedores possam cumprir os contratos. Afinal, são prestadores de serviço. As escolas não querem reduzir, suspender ou, muito menos, demitir aqueles que trabalham na área.”

Ao todo, são cerca de 8.000 pessoas empregadas na rede de ensino particular no Grande ABC, divididas entre as 700 unidades escolares, onde estão matriculados 50 mil alunos, aproximadamente. “Caso as escolas particulares fechem as portas hoje, quem absorve esse montante de alunos? Quais os profissionais que vão dar conta de atender todos eles? As escolas particulares desoneram o Estado, distribuem renda e geram empregos. Por isso a importância de terem estímulos e incentivos, inclusive financeiros, para permanecerem com as portas abertas”, exemplifica Oswana.

Diretor financeiro do Colégio Arbos, Pedro Cia Junior também afirma que a alta na taxa de inadimplência é realidade. “É um momento de dificuldade financeira das famílias e difícil para todos. É um segmento que emprega muita gente e os professores estão trabalhando em casa (a distância). Nós já empregávamos o uso de tecnologia com aulas on-line e agora (este serviço) foi intensificado.”

Apesar de a crise econômica assolar o País como um todo, assim como a região, as escolas não conseguem, em sua maioria, oferecer descontos nesse momento. “A instituição de ensino vem perdendo muito, e é preciso ter capital de giro. Em alguns casos pontuais, claro que haverá conversa com os pais, mas não podemos lidar com oportunismo. Os educadores e demais funcionários precisam ser pagos, assim como as despesas da estrutura física, honradas”, esclarece Oswana.

“Muito se fala em desconto de impostos e taxas, como água e luz, mas isso representa pouco. Praticamente 70% dos gastos são relacionados a salários e impostos relativos a ele. Nossa prestação de serviços exige mão de obra muito especializada. Desde a portaria, onde o profissional reconhece os pais, assim como o segurança ou recreacionista. Todos têm muita importância”, confirma o diretor financeiro do colégio Arbos. Na unidade, funcionários não precisaram ser dispensados, ainda, e seguem em férias e banco de horas.

A maior parte das unidades particulares antecipou as férias de julho para este mês. Por causa da conjuntura, alguns trabalhadores tiveram suspensão de contratos e os demais seguem com redução de de jornada e salários. “Mas todas as alternativas são melhores do que todos esses trabalhadores da educação ficarem desempregados”, afirma a presidente da Aesp ABC.

As atividades escolares das redes estadual, municipais e particular foram suspensas em todo o Estado dia 23 de março, como uma das medidas para combater o avanço da Covid-19.

No início do mês, segundo anúncio feito pela Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), aproximadamente 850 milhões de crianças e adolescentes de 102 países estavam sem aulas devido à pandemia do novo coronavírus.