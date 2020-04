Grande ABC possui 200 vagas disponíveis

Da Redação



26/04/2020



Nesta semana, o destaque são as vagas temporárias disponíveis para os profissionais da área da saúde. São 200, com os salários que podem chegar a R$ 5.500.

As oportunidades são listadas pela Luandre, agência de empregos com unidade em Santo André. As vagas são temporárias e válidas para recepcionista hospitalar, com remuneração entre R$ 1.000 e R$ 1.500, auxiliar de enfermagem (salários entre R$ 2.000 e R$ 2.500) e técnico de enfermagem para UTI (Unidade de Terapia Intensiva). As oportunidades para enfermeiro ambulatorial pagam entre R$ 5.000 e R$ 5.500.

Para os profissionais que desejam se candidatar às oportunidades da Luandre para o setor de saúde, as inscrições são feitas 100% on-line e gratuitas, pelo site candidato.luandre.com.br ou pelo aplicativo disponível para sistemas Android e IOs. As entrevistas e dinâmicas, antes presenciais, agora são feitas on-line, por meio de aplicativos.

Por causa da pandemia de Covid-19, a recrutadora vem observando aumento na procura por vagas na área da saúde. O setor precisa aumentar as equipes dos hospitais para atender pacientes com o vírus e, para isso, precisam de profissionais capacitados e que tenham disponibilidade para início imediato.

ESTÁGIO

Ao contrário de muitos setores, os estudantes ainda encontram oportunidades de ingressar no mercado de trabalho. De 660 vagas anunciadas pelo Nube (Núcleo Brasileiro de Estágios), 50 são oferecidas em empresas do Grande ABC e outras 315 na Grande São Paulo.

As chances de estágio são para estudantes do ensino médio, técnico, tecnólogo e superior, período matutino e noturno. Há também vagas para alunos do curso técnico que devem cumprir horas de estágio obrigatório. Entre os cursos solicitados pelas empresas estão: administração, ciências contábeis, comunicação, marketing, direito, engenharia e química. As bolsas-auxílio variam de R$ 520 a R$ 2.000. Os interessados podem se cadastrar gratuitamente pelo site www.nube.com.br.