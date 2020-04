Nilton Valentin e Vinicius Castelli



26/04/2020 | 23:58



A expansão da Covid-19 afetou de sobremaneira a vida das pessoas. O isolamento físico e o medo da doença provocaram alterações na rotina. Também contribuíram para potencializar diversos transtornos, como alterações no sono, falta de concentração, tédio, raiva, irritabilidade, depressão e ansiedade.





A psicóloga e coordenadora na subsede do Conselho Regional de Psicologia do Grande ABC, Tatiane Rosa da Silva, destaca outros fatores gerados pela pandemia que interferem na saúde mental, como a diminuição de renda pelo afastamento ou perda do trabalho.

Estamos enfrentando a pandemia da Covid-19. Quando surgiram os primeiros casos no Brasil, a senhora imaginava que teríamos grandes problemas por aqui?

Infelizmente, sim. Quando o Brasil reconheceu, registrou e notificou os primeiros casos de contágio provocado pela Covid-19, em fevereiro, considerando e conhecendo o quadro de realidade que temos no nosso País, como o grande índice de desigualdade social existente, a falta de saneamento, a deficiência no funcionamento dos serviços de saúde, entre outros aspectos, poderia imaginar que a nova realidade que estava se estabelecendo refletiria também nas possíveis deficiências quanto ao apontamento dos dados, além das possíveis subnotificações de como a situação de fato se apresentava e/ou poderia se apresentar, causando, assim, um grande impacto em nossa população.

Quais os principais problemas psicológicos a pandemia de Covid-19 tem causado na população?

Vivemos momento sem precedentes na história do País e do mundo. Numa situação como a que estamos enfrentando, o alto índice de informações pode provocar sobrecarga, ainda mais agravada com o fato de estarmos enfrentando um período de distanciamento social, e tudo isso tem se intensificado, podendo ocasionar no despertar ou o agravamento de alguns ‘sintomas’ e/ou reações por termos de lidar com a alteração de nossas rotinas, como, por exemplo, a diminuição de renda pelo afastamento do trabalho ou até mesmo a perda desse trabalho, alterações no sono, falta de concentração ou aparecimento de pensamentos intrusivos, tédio, solidão, raiva, irritabilidade, frustração pela perda de liberdade e de autonomia, além da depressão devido ao isolamento e ansiedade pelo grande consumo de informações.

Do ponto de vista psicológico, o que amedronta mais: a possibilidade de ser contaminado ou o isolamento físico?

Penso que ambas as situações amedrontam. Mas o isolamento social como prevê as autoridades competentes de saúde ainda é uma das medidas de maior eficácia na contenção do contágio pelo novo coronavírus, mas também é um dos maiores amedrontadores para grande parte das pessoas, tendo em vista os mais diversos ‘efeitos colaterais’ que ele pode causar, como no caso do agravamento de fobias, somado à incerteza do que estamos vivenciando e do que iremos vivenciar, além das inúmeras notícias veículadas a respeito da pandemia e acontecimentos ao redor do mundo.

Tem sido muito noticiada a questão do aumento da violência doméstica, atribuída ao estresse gerado pelo confinamento, aliado a outros fatores como bebida e outras drogas. Como enfrentar este problema?

Esse é mais um dos tristes episódios dessa realidade diante da pandemia que vivenciamos. Vale lembrar ainda que violência doméstica não se restringe somente à prática de violência física, mas também às violências psicológica, sexual, patrimonial e moral. Temos visto em diferentes canais de informações o aumento de mortes de mulheres neste período de quarentena, e com o isolamento social essa situação poderá aumentar ainda mais, principalmente pelos fatores estressantes em que algumas pessoas são acometidas, podendo despertar em um homem com traços de maior agressividade e violência, o disparar desses gatilhos na prática da execução do ato ou no agravamento dos mesmos. Penso que esse seja o momento de estarmos ainda mais atentos a qualquer tipo de suspeita que possa estar relacionada a atos de violências e/ou agressões, para então acionarmos imediatamente os serviços de atendimentos, como no caso do Disque Denúncia (180) e Polícia Militar (190), buscando ajuda necessária. Assim como as delegacias da mulher existentes nos municípios ou aplicativos SOS Mulher e direitos humanos, disponibilizados pelos governos do Estado (de São Paulo) e federal.

Um dos grandes desafios das autoridades é manter as pessoas em casa. Do ponto de vista psicológico, qual a influência das atitudes do presidente da República, Jair Bolsonaro, que insiste em menosprezar os efeitos da doença, além de se mostrar totalmente contrário ao isolamento físico?

Tem sido grande desafio manter as pessoas em casa como uma medida protetiva e preventiva no enfrentamento ao novo coronavírus, não somente pelas autoridades, mas por todos nós. Acho que é valido dizer também que não é de hoje que presenciamos esse tipo de posicionamento pelo presidente da República. Em outros momentos, inclusive, no que diz respeito à psicologia enquanto ciência e profissão, ele se posicionou com falas agressivas e equivocadas, além de interpretações totalmente desconexas com a realidade a respeito dos serviços psicológicos e da profissão. Sendo assim, não é surpresa que o atual presidente em exercício emita declarações que contradizem as orientações das autoridades competentes de saúde, como no caso da Organização Mundial de Saúde e as orientações de sua própria equipe de trabalho, como o Ministério de Saúde, deslegitimando esses discursos e encorajando outros, que em certos aspectos poderão apresentar identificação com tais posicionamentos, quando podemos entender que, neste momento, o isolamento social que enfrentamos é medida adotada como ato de responsabilidade social e comunitária, a fim de zelar pelo bem-estar e pela saúde de todas e todos.

Durante os pronunciamentos é comum autoridades falarem de profissionais de saúde, citando médicos, enfermeiros e até fisioterapeutas, mas não se fala de psicólogos. A categoria se sente menosprezada?

Acredito que menosprezada possa não ser a melhor definição, mas, não reconhecida se encaixa melhor nesse caso. A Resolução 218/1997 do Conselho Nacional de Saúde reconhece como profissionais de saúde os psicólogos, uma vez que a 10ª Conferência Nacional de Saúde reafirmou a necessidade de consolidar o Sistema Único de Saúde, com todos os seus princípios e objetivos, a importância da interdisciplinaridade de ações no âmbito da saúde, tal como estabelece o Código de Ética Profissional do Psicólogo, versando sobre o reconhecimento das responsabilidades técnica, social e política da psicologia, o que acaba por exigir da categoria qualidade nos serviços prestados, visando promoção da saúde e garantia da qualidade de vida das pessoas, nos mais diferentes contextos em situações de calamidade pública ou de emergência, sem visar benefícios próprios, implicando em nosso reconhecimento para contribuições de proteção, cuidados e promoção de saúde da população num momento como este, sendo os serviços da psicologia essenciais para o atendimento das demandas de crise humanitária, como no caso da Covid-19.

Quantos psicólogos atuam no Estado de São Paulo? A senhora tem os números referentes ao Grande ABC?

Temos um total de 108.481 profissionais psicólogos inscritos para o Estado de São Paulo. Com esse total, quando comparado ao total nacional de profissionais da área inscritos em todos os conselhos regionais de psicologia do Brasil, sendo 371.046 psicólogos, somos o Estado que possui quase um terço de toda a população de psicólogos do País. Já para o Grande ABC, somos 6.924 psicólogos distribuídos pelos sete municípios. Em Santo André são 2.469; São Bernardo, 2.299; São Caetano, 882; Mauá, 525; Diadema, 506; Ribeirão Pires, 210, e Rio Grande da Serra, 33.

O Conselho Regional de Psicologia está desenvolvendo algum programa para proteger os profissionais com relação à Covid-19?

O Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo tem se manifestado de forma muito atuante com o que diz respeito às respostas frente aos cuidados com os profissionais da área, atentando-se sempre às atualizações dos protocolos dos órgãos de saúde. Os cuidados vão desde a criação de portarias com planos de contingências, normativas, notas orientativas à categoria nos diversos campos de atuação, debates virtuais urgentes em tempos de novo coronavírus, assim como os constantes diálogos com o Conselho Federal de Psicologia e com o Sindicato dos Psicólogos do Estado de São Paulo, em conjunto com as demais instituições vinculadas ao exercício profissional, visando o desenvolvimento/criação de estratégias de enfrentamento à pandemia. E todo esse conteúdo e essa produções estão disponíveis nas redes sociais e no site do Conselho Regional de Psicologia do Estado de São Paulo, para acesso da categoria e da sociedade.