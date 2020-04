Estado do Rio tem 30 mortes em 24 horas e chega a 645 óbitos

26/04/2020 | 21:01



A Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro confirmou neste domingo, 26, que 30 pessoas morreram por causa do novo coronavírus nas últimas 24 horas. O total de óbitos no Estado chega a 645 desde o início da pandemia e há ainda 278 mortes em investigação. São 7.111 casos.

A capital continua a ser a que apresenta o maior número de casos de covid-19, com 4.498, e também de mortes, 382. Considerando apenas os infectados, após a cidade do Rio, o maior número de casos foi registrado em Nova Iguaçu, 310, Duque de Caxias, 300, Niterói, 260, e Volta Redonda, 189.

Entre os óbitos, após a capital, lideram o ranking de registros os municípios de Duque de Caxias, 63, Nova Iguaçu, 24, Niterói, 19, e São Gonçalo, 19. As informações foram divulgadas há pouco pela secretaria de Saúde, que diariamente atualiza as contaminações e morte no Estado.