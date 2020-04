Isolamento social em São Paulo foi de 52% no sábado

26/04/2020 | 20:57



O Estado de São Paulo registrou neste sábado, 25, um porcentual de isolamento social de 52%, de acordo com dados do Sistema de Monitoramento Inteligente (SIMI-SP). A central de inteligência analisa os dados de telefonia móvel para indicar tendências de deslocamento e apontar a eficácia das medidas de isolamento social. Com isso, é possível apontar em quais regiões a adesão à quarentena é maior e em quais as campanhas de conscientização precisam ser intensificadas, inclusive com apoio das prefeituras.

No momento, o sistema monitora dados referentes a 104 cidades com população acima de 70 mil habitantes. O SIMI-SP é viabilizado por meio de acordo com as operadoras de telefonia Vivo, Claro, Oi e TIM para que o Governo de São Paulo possa consultar informações agregadas sobre deslocamento no Estado.