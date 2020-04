Após furar o isolamento social com festa, Gabriela Pugliesi é criticada por Tata Werneck e acaba pedindo desculpas

26/04/2020 | 18:10



Depois de uma noitada de muita festa e comemoração com as amigas, Gabriela Pugliesi recuperou o juízo e reconheceu que errou, e muito.

A blogueira fitness virou o assunto do momento neste domingo, dia 26, por ir contra as recomendações de isolamento social e provocar uma aglomeração. Mesmo já tendo sido contaminada pelo novo coronavírus, a loira não se sensibilizou e fez de tudo para se divertir.

Até Tatá Werneck expôs suas críticas. No Twitter, a apresentadora escreveu:

Gabriela, você vai me achar uma babaca depois desse comentário, mas eu acho menos importante isso do que alertar as pessoas. Estão pedindo caminhão para os hospitais porque está um caos. Minha prima médica (que pegou coronavírus) chega chorando em casa porque eles já têm que escolher quem salvar. Você já teve, está teoricamente imune. Eu acho que essa atitude, ainda mais para um monte de gente que te segue e se inspira na sua vida saudável, foi inadmissível.

Por outro lado, esta manhã, após ser tão reprovada, a influencer decidiu se manifestar. Em vídeo gravado para o Instagram, Gabriela disse:

- Estou fazendo esse vídeo para pedir desculpas, do fundo do meu coração. Ontem, juntei meia dúzia de amigos aqui em casa, a gente pediu comida, bebeu, eu postei, falei besteira, enfim, estou extremamente arrependida. Fui irresponsável e imatura, estou mal comigo mesma.

E continuou:

- Eu errei porque não é para juntar ninguém em casa, porque sei que tem pessoas passando dificuldades, é ofensivo, não ajuda ninguém neste momento. A quarentena está difícil para mim, mas sei que está muito mais difícil para outras pessoas. E eu que me proponho a falar sempre como a vida pode ser maravilhosa, tenho que ter responsabilidade sobre o que faço, sobre o que posto e o que eu falo.

A esposa de Erasmo Viana, no entanto, está sofrendo as consequências e percebeu que não será facilmente perdoada, uma vez que seu comportamento fez com que duas empresas rompessem as relações de negócio com a moça.