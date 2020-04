Marcio Garcia volta com 'Tamanho Família' e uma temporada especial com reprises

26/04/2020 | 17:41



Marcio Garcia está de volta aos domingos da Rede Globo com o Tamanho Família. A ideia é reprisar diversos quadros e histórias já exibidas pelo programa.

"Se podemos tirar algo de bom disso tudo é que as famílias estão juntas. As pessoas estão convivendo muito mais. Está todo mundo muito conectado, muito próximo e tendo que conviver intensamente. Em momentos delicados como esse é sempre bom a gente ter a nossa família por perto", ressaltou.

"Nada melhor do que ficar ao lado de quem a gente ama. Por isso, eu quero convidar todo mundo a se divertir com as nossas famílias", disse o apresentador em entrevista ao GShow.

Sobre o formato do programa, Marcio Garcia analisou: "Conseguimos enxergar a família fora da visão tradicional, mas sim como ela é. É possível ver muitas vezes no programa, por exemplo, amigos que são considerados como membro da família mesmo. Além disso, é um programa para todos. Meus filhos gostam de ver as provas, os adultos já gostam mais de acompanhar o bate-papo".