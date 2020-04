Susana Werner comemora 18 anos de casada com Julio Cesar: Ainda te amo além do infinito

26/04/2020 | 17:10



Alguns casais estão há tanto tempo juntos que nos fazem acreditar que o amor pode sim ser para sempre! Um exemplo é a atriz Susana Werner e o ex-goleiro Julio Cesar.

O casal comemorou em 26 de abril 18 anos de casados, as bodas de turquesa, com declarações fofas no Instagram.

Susana escreveu:

18 anos de casados, 19 anos juntos, e eu ainda te amo além do infinito. Desde 2002. Obrigada pela família linda que você me deu. Que Deus esteja sempre conosco.

Já Julio destacou que a união é repleta de altos e baixos:

Não existe casamento perfeito. A cada ano que passa, conseguimos superar os defeitos que cada um de nós temos. Muitas vezes, pessoas nos perguntam qual seria o segredo, pois bem, no nosso caso, o segredo se chama amor. Obrigado por ser minha esposa, amiga e irmã. Em 18 anos, rimos, choramos e juntos conquistamos coisas das quais nos orgulhamos muito, e olha que ainda é só o começo.

Eles são pais de Cauet e Giulia.