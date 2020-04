Mato Seco faz live beneficente

Vinicius Castelli

26/04/2020 | 16:16



Grupo que nasceu em São Caetano e um dos nomes mais conhecidos do cenário reggae do País, o Mato Seco tem agenda marcada com o público neste domingo (26). Não nos palcos, mas por meio da internet. A banda, que comemora 18 anos, fará uma live beneficente em seu canal do YouTube (www.youtube.com/channel/UCpo5MmygEHw8Vj5y3aM9rEA), a partir das 16h20. O repertório será ilustrado por temas como Pedras Pesadas, Brilho Oculto, Navegantes da Ilusão e Tudo Nos é Dado Só Nos Falta a Fé, por exemplo.

Formada por Rodrigo Piccolo (voz e guitarra), Eric Oliveira (guitarra), Osvaldo Ciziniaukas Jr. (contrabaixo), João Paz (órgão e piano), Tiago Rezende (bateria), Carlos Eduardo Gonçalves (percussão e voz) e Mauro Peres (percussão e voz), o grupo tem como sugestão arrecadar produtos para serem doados para a Unas (União de Núcleos, Associações dos Moradores de Heliópolis e Região).

“A grande maioria das pessoas é carente de amparo. Num momento desses, de pandemia, de isolamento, que temos mesmo de ficar em quarentena, essa carência, desse povo, aumentou muito mais. É muito importante que ações assim sejam cada vez mais manifestadas”, diz Piccolo. As doações serão financeiras, as informações serão fornecidas durante o show e o valor doado vai direto para a conta da associação.