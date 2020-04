Kim Kardashian é chamada de insensível após dizer que está aproveitando o período de quarentena com os filhos

26/04/2020 | 16:10



Kim Kardashian sofreu duras críticas no último sábado, dia 25. A intenção da empresária era boa: interagir com os fãs no Instagram e compartilhar boas experiências.

Ao postar uma foto com North West, a socialite questionou seus seguidores qual era a coisa favorita da quarentena para eles. Ela própria respondeu que a sua era ficar com seus bebês 24 horas por dia, sete dias por semana.

Apesar de diversos comentários serem positivos e replicarem que gostam de passar o tempo em família também, outros criticaram a companheira de Kanye West, a julgando insensível por comemorar o período de isolamento social enquanto há pessoas morrendo pelo mundo, e já que nem todos são privilegiados por poderem ficar em casa.

Não há nada de divertido nessa quarentena enquanto ainda tenho que trabalhar todos os dias, e minha filha está em casa, me perguntando por que não posso ficar em casa com ela, escreveu uma.

[Minha coisa favorita é] tentar descobrir como pagar minhas contas, disse outra ironicamente.

A mãe de quatro filhos não retrucou nenhum julgamento.