Homem é encontrado morto em Santo André

26/04/2020 | 14:45



Um homem foi encontrado morto por PMs (Polícia Militar) na noite de ontem (25), na Rua Bacurau, no Recreio da Borda do Campo, em Santo André.

De acordo com boletim de ocorrência, os policiais foram acionados via Copom (Central de Operações da Polícia Militar). Chegando ao local dos fatos, a equipe se deparou com o Thiago Aparecido Rabelo Onisto, 36 anos, caído de barriga para baixo, próximo a uma escadaria, com ferimentos na região da cabeça, decorrentes de disparo de arma de fogo.

O socorro foi acionado, porém o médico do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou a morte no local.

Uma testemunha informou aos agentes que não presenciou o ocorrido, mas sabia que a vítima havia sido ameaçada de morte por pessoas desconhecidas. Ela também inforou que Onisco já tinha passagem pela polícia, era usuário de drogas e tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

O caso foi registrado como homicídio no 6º DP (Vila Mazzei) de Santo André.