Luana Piovani faz desabafo sobre educar os filhos em casa: - Não aguento mais brigar

26/04/2020 | 14:10



Não está fácil para os pais este período de quarentena: é cuidar da casa, trabalhar, cuidar dos filhos e de sua educação. Luana Piovani está passando por isso de uma forma bem conflituosa.

A apresentadora gravou um desabafo no último sábado, dia 25, no Instagram para falar do estresse que tem sofrido principalmente em relação à ensinar os pequenos em casa e administrar a quantidade de tarefas que a escola tem requisitado.

A mãe de Liz, Bem e Dom leu um texto escrito pela psicóloga Ana Rita que descrevia a pressão que os pais têm suportado ultimamente. Além disso, a loira descreveu sua própria experiência.

- Tem sido muito difícil aqui em casa. O Dom, por exemplo, aprende muito bem, se diverte e faz anotações durante a aula. Mas tem muita dificuldade de concentração e de ter vontade de fazer, explicou.

Depois, comentou que chegou ao seu limite:

- Eu não aguento mais brigar com o meu filho, isso me faz muito mal, e tenho certeza que [isso também] faz mal a ele.

Ao final, a atriz que está morando em Portugal disse que vai mudar sua rotina para não se cobrar tanto, e levar o ensino de maneira mais livre e tranquila.