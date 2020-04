Arquidiocese de Manaus diz ter recebido ligação do papa sobre pandemia

26/04/2020 | 13:01



A arquidiocese de Manaus diz ter recebido uma ligação do papa Francisco, na tarde do sábado, 25. De acordo com informações do site da arquidiocese, que não foram confirmados pelo Vaticano, Francisco teria telefonado ao Arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, manifestando a sua solidariedade e proximidade.

O Santo Padre desejou saber da situação em relação à pandemia na cidade de Manaus.

Manifestou sua preocupação com os povos indígenas, os ribeirinhos e os pobres.

A cidade é uma das mais atingidas no país.

A capital do Amazonas está com seu sistema de saúde operando no limite.

Atualmente, o Estado é o quarto em número de contaminações, com 3.635 casos oficialmente conhecidos, além de 287 mortos.