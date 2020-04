Gabriel Medina confirma namoro com Yasmin Brunet: - A quarentena me deu uma namorada!

26/04/2020 | 12:10



Na manhã desse domingo, dia 25, o Esporte Espetacular, programa da TV Globo, fez uma reportagem para mostrar como os surfistas estão lidando com a quarentena. Por conta da indicação do isolamento social, o ideal é que as pessoas não saiam de casa, ou seja, os atletas, então, não estão treinando.

Ao mostrar Gabriel Medina, a matéria revelou que o campeão mundial está passando esses dias em sua casa em Maresias, litoral de São Paulo, e muito bem acompanhado! O apresentador Tino Marcos deu detalhes e disse que nesse tempo em casa Medina cantou, dançou e está com muita criatividade e que essa criatividade tem nome: a namorada Yasmin Brunet.

Nesse momento, Medina surgiu em um vídeo confirmando o namoro com a modelo:

- Verdade, você viu? A quarentena me deu uma namorada!

Vale citar que, tempos atrás, o surfista havia negado que estava em um relacionamento. Porém, mesmo assim, continuou postando nas redes sociais momentos fofos em que aparece ao lado da amada.

Fofos, né?