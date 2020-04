Bruna Marquezine rebate seguidora que disse que a atriz é ex de Neymar e estragou o BBB: Meu anjo, se decide

26/04/2020 | 10:10



Não é segredo para ninguém que Bruna Marquezine é fã de BBB! Acompanhando a 20ª edição do reality show para principalmente torcer para sua amiga, Manu Gavassi, a atriz virou um dos assuntos mais comentados do Twitter na madrugada desse domingo, dia 26. A atriz tem feito campanhas e mutirões de voto para que a cantora, uma das três finalistas, ganhe o programa.

Porém, a beldade se deparou com o xingamento de uma internauta, mas não deixou passar batido. A pessoa disse o seguinte:

Vai se f***r, estragou o BBB, ex do Neymar.

Além de expôr o comentário, Bruna rebateu:

Meu anjo, se decide. Ou eu sou só a ex no menino, digo, adulto Ney, ou eu tenho poder e influência suficiente pra mudar todo o rumo do maior reality show do país. Os dois não dá!

Os fãs adoraram a resposta e apoiaram a atriz:

Nem sou fã de BBB, mas ver que essa jantada da Bruna Marquezine em cima da mina tentando desmerecer quem ela é me deixou satisfeita. Bruna Marquezine já era Bruna Marquezine antes do Neymar aparecer e tudo mundo sabe disso.

A surra que a Bruna deu! Perfeita!

Minha filha tô de boca aberta com essa resposta. BRUNA, ENTENDA, VOCÊ É INCRÍVEL.