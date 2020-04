Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger esperam o primeiro filho juntos

26/04/2020 | 10:10



Se existem famosos mais animados com o ano de 2020, certamente são esses. O motivo? Eles anunciaram que vão aumentar - ou já aumentaram - a família este ano. Dessa vez, descobrimos que Chris Pratt e Katherine Schwarzenegger serão papais!

Segundo informações da People, a filha de Arnold Schwarzenegger está esperando o seu primeiro filho com o ator, com quem está casada desde junho de 2019. Este será o primeiro bebê de Katherine, enquanto o ator de Guardiões da Galáxia já é papai de Jack, nascido em 2012, fruto de seu relacionamento com Anna Faris.

Chris e Katherine se conheceram em 2018 e ela logo se aproximou do enteado. Vale lembrar que, desde a oficialização da união, ambos não esconderam que queriam aumentar logo a família. Boas notícias, não é mesmo?