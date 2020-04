26/04/2020 | 09:59



O ex-ministro da Saúde Ricardo Barros divulgou na noite do sábado, 25, a informação em uma rede social que foi diagnosticado com covid-19. Ele disse que está internado na Santa Casa de Maringá, com quadro clinico "estável", após "testar positivo" para a novo coronavírus.

Ele agradeceu à família, aos profissionais de saúde e aos amigos pelo "apoio e orações".

Atualmente, Barros é deputado federal pelo PP pelo Paraná.