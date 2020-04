Mortes por covid-19 no Reino Unido ultrapassam marca de 20 mil

25/04/2020 | 20:07



O número de mortes confirmadas por causa do novo coronavírus no Reino Unido ultrapassou hoje a marca de 20 mil. O país é o quinto do mundo a atingir esta quantidade de vítimas fatais. Na Europa, apenas Itália, Espanha e França chegaram a esse número. Já nos Estados Unidos, as mortes passam de 50 mil.

Entre ontem, 24, e hoje, foram 813 novas mortes em hospitais do Reino Unido, totalizando 20.319 fatalidades. O montante, porém, não inclui vítimas em casas de repouso e asilos, em que, estudos indicam, o número de mortes pode chegar aos milhares.

Apesar do ritmo de avanço das mortes estar diminuindo, o governo ainda acredita que é muito cedo para começar a relaxar as normas de isolamento. Até o momento, a quarentena no país foi estendida até o dia 7 de maio.