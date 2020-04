Estado de SP tem 1.667 mortes por coronavírus; bebê de 7 meses está entre vítimas

25/04/2020 | 19:19



O número de mortes por novo coronavírus subiu para 1.667 no Estado de São Paulo. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, 20.004 casos estão confirmados no Estado até as 15h deste sábado, 25. Em 24 horas, 155 novos óbitos foram confirmados.

Entre as novas mortes confirmadas, está a primeira registrada em uma criança com menos de 10 anos na capital paulista. A vítima tinha sete meses de vida e apresentava comorbidades, que não foram detalhadas pela secretaria.

Segundo o governo, estão ocupados 58,9% dos leitos de UTI no Estado. A situação é mais grave na Grande São Paulo, que tem ocupação de 77,3%. Na capital, a ocupação era de 67% em leitos de UTI para covid-19 na rede municipal na sexta-feira, 24.

Em 24 horas, mil novos pacientes foram internados por novo coronavírus no Estado, aumentando para 7,4 mil o número de casos suspeitos e confirmados em hospitais (dos quais 2.906 estão em UTI).

Entre as vítimas fatais, estão 974 homens e 693 mulheres. A maioria dos óbitos são de pacientes com mais de 60 anos, que são 75,4% do total. Fora deste grupo, a distribuição é a seguinte: 211 mortos entre 50 e 59 anos; 120 entre 40 e 49 anos; 60 entre 30 e 39 anos; 14 entre 20 e 29 anos; quatro entre 10 e 19 anos; e um abaixo dos 10 anos.